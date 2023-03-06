Воспитанник «Спартака» рассказал о зарплатах в академии красно-белых
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Защитник калининградской «Балтики» Александр Пуцко, который является воспитанником «Спартака», рассказал о зарплатах в академии московского клуба. Напомним, Пуцко находился в структуре красно-белых до 2017 года.
«Киреев говорил, что в «Спартаке» платили по 500 рублей с 14 лет? Мне не было обидно. Сначала 500 или тысяча, потом полторы. Первые деньги спускали на шоколадки и газировку.
Помню, как ездил за телефоном на «Горбушку»: нокию взял. И за бутсами туда же гонял. Тогда ещё у метро были барыги, у них дешевле было, чем в магазине», — приводит слова Александра Пуцко Sport24.
Отметим, в сезоне-2022/2023 30-летний Александр Пуцко провел за «Балтику» шесть матчей и не отметился результативными действиями.
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