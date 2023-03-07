Губерниев: назначение Широкова — позор «Сатурна» и всего российского футбола

Спортивный комментатор Дмитрий Губерниев отреагировал на назначение экс-полузащитника сборной России Романа Широкова на должность директора раменского «Сатурна».

«Я считаю Романа Широкова абсолютно нерукопожатным персонажем в российском футболе. Поэтому, когда такие люди получают работу – это позор «Сатурну» и всему российскому футболу», — приводит слова Губерниева Metaratings.

Коллектив из Раменского выступает во Второй лиге. «Сатурн» начнёт второй этап сезона-2022/2023 с девятого места в турнирной таблице подгруппы «3А».

Роман Широков — воспитанник и бывший игрок московского ЦСКА. Футболист также выступал за «Зенит», «Краснодар» и «Спартак», а в 2005 году успел поиграть и за «Сатурн». После завершения карьеры он работал спортивным директором в «Химках» и «Динамо».