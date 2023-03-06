Широков: будем решать в «Сатурне» финансовый вопрос, оформлять партнёрские отношения

Новоиспечённый директор раменского «Сатурна» Роман Широков рассказал о намерении решить финансовый вопрос в клубе. Экс-футболист подчеркнул, что работа по налаживанию партнёрских отношений уже ведётся.

«Не жалею ли я, что назначен в команду уже после закрытия заявочного окна? Команда именно в этом сезоне не решает глобальных задач. Поэтому есть нормальная рабочая ситуация, когда есть возможность спокойно все посмотреть. Проанализировать, кто нужен. А так как есть задача подняться в таблице как можно выше, для этого нужно чаще выигрывать. Последние три матча я видел. На самом деле, всё зависит от ребят. Если хотят двигаться вперёд и делать это с нами, они могут себя проявить. Для этого есть двенадцать матчей и тренировочный процесс, на который тоже будет обращено пристальное внимание.

Общался ли я с тренером и командой? Пока нет. Не было оснований, а сейчас, если получится, слетаю на сборы. У команды два очень интересных матча 11-го и 15-го числа. Вопрос, в наличии такой возможности, потому что финансовый вопрос – не самый последний. Его мы тоже будем решать, и какие-то партнёрские отношения будут оформляться. Работа в этом направлении уже идёт», — приводит слова Широкова официальный сайт «Сатурна».