Канчельскис: Fan ID — капитальная беда для российского футбола! Идиотизм и безобразие

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис эмоционально высказался о системе персонифицированной карты болельщика — Fan ID.
«Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий. К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать? Зачем устанавливать дебильные законы? Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID — капитальная беда для российского футбола! В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже. Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, сейчас Fan ID или карта болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России.
- 7 марта 2023
-
12:53
-
12:46
-
12:42
-
12:36
-
12:33
-
12:30
-
12:22
-
12:15
-
12:11
-
12:01
-
12:01
-
11:57
-
11:56
-
11:45
-
11:41
-
11:29
-
11:25
-
11:12
-
11:00
-
10:54
-
10:52
-
10:46
-
10:38
-
10:31
-
10:18
-
10:10
-
10:08
-
10:05
-
10:02
-
09:53
-
09:41
-
09:32
-
09:26
-
09:15
-
09:15