Канчельскис: Fan ID — капитальная беда для российского футбола! Идиотизм и безобразие

Бывший футболист «Манчестер Юнайтед» Андрей Канчельскис эмоционально высказался о системе персонифицированной карты болельщика — Fan ID.

«Я считаю, что для посещения матчей не должно быть никаких документов. Футбол должен быть открыт для всех без всяких препятствий. К сожалению, российским футболом руководят глупые нефутбольные люди, чего можно от них требовать? Зачем устанавливать дебильные законы? Болельщики абсолютно правы в данной ситуации. Fan ID — капитальная беда для российского футбола! В федерации сидят дилетанты, вот к чему это и приводит. Неудивительно даже. Отстаньте вы от футбола, хреновы руководители! Идиотизм и безобразие происходит», — сказал Канчельскис в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, сейчас Fan ID или карта болельщика требуется на всех стадионах Российской Премьер-Лиги. Оформлять данный электронный документ должны все участники матча в рамках чемпионата России.