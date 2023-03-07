Вадим Евсеев — о Fan ID: я — законопослушный гражданин

Главный тренер «Шинника» Вадим Евсеев рассказал об отношении к системе Fan ID, которая с недавнего времени необходима для посещения всех матчей РПЛ.

«Как у меня взаимоотношения с Fan ID? Год назад пытался сделать, когда ввели — у меня не получилось. А сейчас зачем — на сборах был в Турции с командой, в Первой лиге документ не нужен. Хорошо бы при стадионах сделали здания, где всё это можно оформить — приду пораньше да сделаю. Я — законопослушный гражданин», — приводит слова Евсеева «РБ Спорт».

После введения системы Fan ID посещаемость на матчах Российской Премьер-Лиги заметно упала. В связи с этим депутат Государственной Думы Сергей Обухов, представляющий в парламенте Российской Федерации КПРФ, заявил о планах разработки совместного с «Единой Россией» законопроекта по частичной отмене Fan ID.