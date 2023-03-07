Экс-игрок «Баварии» Баслер: Гнабри — одно из самых больших разочарований наряду с Зане

Бывший полузащитник «Баварии» Марио Баслер раскритиковал полузащитников мюнхенцев Сержа Гнабри и Лероя Зане.
«Серж Гнабри — одно из самых больших разочарований в «Баварии» для меня, наряду с Лероем Зане. Я бы полностью исключил их обоих из состава. Я бы послал чёткий сигнал в руководство: вы не можете их использовать. Их последнее выступление было абсолютно отвратительным», — цитирует Баслера Sport.de.
В текущем сезоне Бундеслиги 27-летний Зане провёл 20 матчей, забил в них шесть голов и отдал три голевые передачи. На счету 27-летнего Гнабри девять мячей и четыре результативные передачи в 22 матчах чемпионата Германии.
Ранее сообщалось, что «Бавария» может рассмотреть продажу Сержа Гнабри и Лероя Зане летом.
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