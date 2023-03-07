Конте — об ответной игре с «Миланом» в 1/8 финала ЛЧ: давление? Мы живём для таких игр

Главный тренер «Тоттенхэма» Антонио Конте поделился ожиданиями от ответного матча 1/8 финала Лиги чемпионов с «Миланом». Первый матч, проходивший в Италии, завершился минимальной победой «Милана» (1:0).
«Давление? Мы живём для таких игр, мы живём для такого момента, потому что, когда давление растёт, это означает, что ваш уровень повышается.
Не забывайте, что в прошлом сезоне мы играли в Лиге конференций, а в этом сезоне мы играем в Лиге чемпионов. Мы выиграли нашу группу, первый матч мы проиграли со счётом 1:0, но у нас есть возможность завтра обыграть «Милан» и выйти в следующий раунд.
Мы должны быть готовы идти от игры к игре. Завтра препятствием будет «Милан», и мы должны обыграть их с преимуществом в два мяча, если хотим выйти в следующий раунд. Давление — это нормально, и мы должны уметь выступать под таким давлением», — приводит слова Конте talkSPORT.
- 7 марта 2023
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