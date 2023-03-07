«Фламенго» перевёл € 340 тыс. баскетболисту, перепутав его с футболистом «Вулверхэмптона»

Бразильский «Фламенго» перевёл € 340 тыс. баскетболисту Жоау Гомесу, перепутав его с однофамильцем Жоау Гомесом, выступающим за «Вулверхэмптон». Об этом сообщает Globo.
27 февраля «Фламенго» хотел перевести Гомесу деньги в рамках соглашения о переходе в «Вулверхэмптон». Однако сумма пришла баскетболисту-однофамильцу. Ранее он выступал за баскетбольный клуб «Фламенго», а позже ушёл в любительскую лигу. Сообщается, что получатель был напуган произошедшим, так как ему сказали, что его счёт могут использовать мошенники для отмывания денег. Спустя четыре дня клуб обнаружил ошибку, и сумма была заморожена.
Жоау Гомес перешёл в «Вулверхэмптон» в конце января. Контракт с игроком заключён до лета 2028 года и предусматривает возможность продления ещё на 12 месяцев.
- 7 марта 2023
-
19:10
-
19:03
-
18:50
-
18:46
-
18:44
-
18:42
-
18:15
-
18:13
-
18:09
-
18:07
-
17:55
-
17:52
-
17:50
-
17:42
-
17:29
-
17:23
-
17:08
-
17:00
-
17:00
-
16:54
-
16:51
-
16:45
-
16:12
-
16:07
-
16:05
-
15:59
-
15:54
-
15:50
-
15:42
-
15:41
-
15:34
-
15:21
-
15:21
-
15:20
-
15:15