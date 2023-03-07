«Фламенго» перевёл € 340 тыс. баскетболисту, перепутав его с футболистом «Вулверхэмптона»

Бразильский «Фламенго» перевёл € 340 тыс. баскетболисту Жоау Гомесу, перепутав его с однофамильцем Жоау Гомесом, выступающим за «Вулверхэмптон». Об этом сообщает Globo.

27 февраля «Фламенго» хотел перевести Гомесу деньги в рамках соглашения о переходе в «Вулверхэмптон». Однако сумма пришла баскетболисту-однофамильцу. Ранее он выступал за баскетбольный клуб «Фламенго», а позже ушёл в любительскую лигу. Сообщается, что получатель был напуган произошедшим, так как ему сказали, что его счёт могут использовать мошенники для отмывания денег. Спустя четыре дня клуб обнаружил ошибку, и сумма была заморожена.

Жоау Гомес перешёл в «Вулверхэмптон» в конце января. Контракт с игроком заключён до лета 2028 года и предусматривает возможность продления ещё на 12 месяцев.