Андрей Соломатин: Языджи не нужен ЦСКА — надо воспитывать и давать шанс своим пацанам

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин отреагировал на информацию, что армейцы могут летом вступить в переговоры по трансферу нападающего «Трабзонспора» Юсуфа Языджи.

«Моё мнение — Языджи не нужен ЦСКА. Нужно привлекать и воспитывать своих, а не покупать легионеров и платить им огромные зарплаты. Те, что есть в команде сейчас, пусть играют и доказывают. Не знаю, чем там занимаются Карраскаль с Мединой. Поэтому пусть лучше играют молодые воспитанники. Вышел молодой пацан — дайте ему ещё один шанс, другим ребятам.

Всё равно в ближайшее время на международной арене мы не будем играть, а в чемпионате нужно давать шанс своим пацанам. Тем более дублирующий состав ЦСКА постоянно занимает первые места, значит, там толковые ребята есть. Нужно раскрывать их, воспитывать, давать им шанс», — сказал Соломатин в беседе в корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.