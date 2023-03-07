«Арсенал» и «Челси» могут бесплатно подписать Уилфрида Заха летом

Нападающий «Кристал Пэлас» Уилфрид Заха может продолжить карьеру в более статусном клубе английской Премьер-лиги. Летом 2023 года истечёт контракт Заха с лондонским клубом, и он получит статус свободного агента.

Как сообщает talkSPORT, 30-летний Заха не собирается продлевать истекающий контракт и, учитывая статус свободного агента, может получить предложения сразу от нескольких ведущих клубов чемпионата Англии. Главный тренер «Арсенала» Микель Артета неоднократно отмечал талант футболиста и может настоять на его переходе. «Челси» также следит за ситуацией с ивуарийцем.

Не исключается также вариант с продолжением карьеры Заха за пределами Англии. Ранее сообщалось об интересе к вингеру со сторону «Барселоны» и «Аль-Насра».

В текущем сезоне АПЛ Заха провёл 20 матчей, забил в них шесть голов и отдал две голевых передачи.