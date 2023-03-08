Фердинанд: Поттер может расслабиться, но «Челси» не будет фаворитом Лиги чемпионов

Бывший защитник «Манчестер Юнайтед» Рио Фердинанд заявил, что «Челси» нельзя отнести к фаворитам Лиги чемпионов. Вчера, 7 марта, подопечные Грэма Поттера на своём поле переиграли дортмундскую «Боруссию» (2:0) и прошли дальше по сумме двух матчей — 2:1.
«Облегчение болельщиков чувствуется, они ждут, что эта команда добьётся успеха. На протяжении сезона бывают моменты, когда уверенность и вера в свои силы возвращаются. «Челси» совершенно точно заслужил победу. Поттеру нужен был результат, и команда не упустила свои шансы.
Многие в этой команде привыкли добиваться успеха, но на них показывали пальцем, и легко понять, что это значило для клуба. Поттер может расслабиться после нескольких недель нахождения под давлением.
Но я бы вовсе не назвал «Челси» фаворитом Лиги чемпионов. Никакого неуважения, дело в их форме и игре других команд. Этот результат может сильно повлиять на уверенность команды прямо сейчас, но всё равно нужно идти от игры к игре. Нельзя заглядывать дальше, чем на ближайшие выходные», – приводит слова Фердинанда BT Sport.
- 8 марта 2023
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