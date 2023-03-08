Ульянов: зарплата Дзюбы меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы «Локомотива»

Спортивный директор «Локомотива» Дмитрий Ульянов рассказал, как состоялся переход нападающего Артёма Дзюбы в команду железнодорожников, а также высказался о зарплате футболиста.

«Мы наигрывали на позицию центрального нападающего Камано и Ваню Игнатьева, но и держали в голове варианты по усилению. Повторюсь, сейчас тяжело найти хорошего футболиста, в какой‑то момент мы решили обсудить возможный переход Артёма. Это было совместное решение, которое пришло нам в последний день второго сбора в Эмиратах.

Сделали первый звонок? Да. Мы договорились о совместной встрече, поговорили, и очень быстро всё решилось. На мой взгляд, это были самые быстрые переговоры за наше время в «Локомотиве». Артём хотел играть и доказывать, а мы искали качественного игрока. И деньги здесь были на 25‑м месте.

Инсайдеры говорят о зарплате 2,5 млн и 4 млн в месяц? В данном случае истина посередине. Я повторюсь, переход Дзюбы — это вообще не про деньги. Зарплата Артёма меньше, чем у 90% футболистов основной обоймы «Локомотива». Всё остальное записано в бонусы за голы, за сохранение места в РПЛ и так далее», — приводит слова Ульянова «Матч ТВ».