«Народ решил, что они не быдло». Червиченко жёстко раскритиковал введение Fan ID в России

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко высказался на тему внедрения Fan ID в Российской Премьер-Лиге.

«Очевидно всем, что Fan ID — это тупик. Тот редкий случай, когда граждане, видимо, передавят глупые инициативы. И, наверное, всё-таки победят. Самое ужасное в стране, как мне кажется, когда принимают законы и не могут признаться в своих неудачах. Даже когда всем уже очевидно, что была сделана полнейшая дурь, они всё равно продолжают упираться. Так было с «Телеграмом». Помните же все эти запреты и блокировки? А сейчас, как мне кажется, все имеют телеграм-каналы.

Так и тут: кому-то пришла в голову бредовая идея насильно всё это сделать. Он долбил, долбил и видит, что всё — ситуация ухудшается. Люди не ходят на стадион. Была ситуация с ковидом, когда всех загнали под плинтус и заставляли получать QR-коды. Но у людей была безвыходность: либо ты сдохнешь с голоду в квартире, либо ты будешь ходить с этим квадратиком. Здесь у человека есть выбор: можешь идти на футбол или можешь не идти. Можешь прийти на стадион, а можешь по телевизору посмотреть. Ну и, естественно, чем проходить все эти бюрократические круги ада, люди предпочитают совсем этим не заниматься.

Скажу о себе: я пробовал получить Fan ID. Для меня это закончилось трёхмесячной потерей записи на «Госуслугах» и максимальным количеством неудобств из-за этого. Никто не придумал, как это сделать очень просто и доступно, чтобы люди могли регистрироваться. Это полнейший идиотизм. Если у тебя есть профайл на «Госулугах», то понятно, что ты — это ты. Что может быть проще, чем через эти же «Госуслуги» присылать людям эти же QR-коды в мобильное устройство, чтобы он работал как этот Fan ID? Нет, выдумали какую-то хрень с обязательным посещением и ещё что-то. Когда стало понятно, что дураков нет, то начались розыгрыши машин и квартир в Подмосковье — это смешно. Понятно, что это всё буксануло.

Теперь два варианта: либо делать это максимально мягко и удобно, но, видимо, на это уже нет денег, ведь они уже выделены на эти вещи и давно потрачены, а за свои никто делать не захочет. Либо отменить. Это будет, конечно, совсем неприглядно для тех, кто это инициировал. Но, судя по «Телеграму», никого не наказали. Не знаю, дёрнут ли того, кто разрабатывал эту идею… Я не понимаю — для чего Fan ID в таком поспешном режиме был сделан. Вроде бы у нас на трибунах никто никого не резал и не бил. Откуда взялось неуёмное желание поставить всех под контроль…

Повторюсь, если бы это было максимально удобно и комфортно для людей, то тех, кто это бы отрицал, было бы гораздо меньше. А так, как обычно — не объяснили и закон приняли, сказав, что вам, быдло, вообще молчать и лезьте под плинтус. В духе: «Как сказали, так и будете делать». А народ на этот раз решил, что они не быдло, а как в классическом фильме — право имею. И всё — упёрлось. Наверное, надо какую-то инициативу депутатскую или закон менять. Но это точно, что в том формате, в котором задумывалось, работать не будет», — сказал Червиченко в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ильёй Никульниковым.