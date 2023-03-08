Шалимов прокомментировал победу «Динамо» над «Крыльями Советов» в матче РПЛ

Российский тренер Игорь Шалимов высказался о победе «Динамо» над «Крыльями Советов» в матче 18-го тура Российской Премьер-Лиги (1:0).
«Вялый первый тайм, «Динамо» не могло найти в себе агрессию, слишком добрая команда. Такое впечатление, что бело-голубые хотели выиграть на классе, на чистых мячах, а это не проходило.
А «Крылья» — задорная команда, довольно молодая, в основе было два футболиста возраста 19 лет — это агрессия, желание. Всем нравится, как команда играет, что делает тренер, но молодости свойственна нестабильность. Есть несколько игровых фишек, которые свойственны только этой команде. Но в итоге «Крылья» проиграли. На кураже играть все 90 минут тяжело, команда подсдулась в конце игры. Жаль, что не додержали ничью, которой заслуживали», — приводит слова Шалимова «РБ Спорт».
- 8 марта 2023
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