«На 90% это заслуга Месси». Альварес — о голе в ворота Хорватии в полуфинале ЧМ

Нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес рассказал о своём втором голе в ворота национальной команды Хорватии в полуфинале чемпионата мира 2022 года в Катаре (3:0), отметив, что заслуга в забитом мяче принадлежит форварду Лионелю Месси, который обыграл в штрафной защитника хорватов Йошко Гвардиола и сделал передачу на партнёра.

«Этот гол на 90% сделал Месси, и только на 10% — я. Мне просто нужно было протолкнуть мяч в ворота. То, как он сыграл, было невероятно. Как только я вошёл в штрафную площадь, я просто ждал, когда мяч придёт ко мне. Он сделал 90% это гола, я должен был обнять его. Он праздновал за воротами, и я тоже побежал туда, потому что этот гол принадлежал ему», — приводит слова Альвареса TyC Sports.

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