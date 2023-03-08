Лаутаро Мартинес — об Эмилиано: почему форвард может праздновать, а вратарь — нет?

Нападающий сборной Аргентины Лаутаро Мартинес встал на защиту вратаря национальной команды Эмилиано Мартинеса, который прославился своим скандальным поведением на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
«Когда матч перешёл в серию пенальти, мы были спокойны. Дибу подошёл к нам и сказал: «Вы забивайте, я возьму два или три». Он вселяет в тебя огромную уверенность. Это важно для всей команды и для тех, кто собирается бить.
То, как он разговаривает с соперниками во время пенальти… Как он празднует… Я слышал, что хотят ввести правило… Почему нападающий может праздновать, а вратарь — нет? Это обычные вещи. Он никогда не делал так со мной, но я думаю, в этом нет ничего сверхъестественного», — приводит слова Мартинеса TyC Sports.
Фанат упал с моста, но продолжил праздновать победу Аргентины
- 8 марта 2023
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