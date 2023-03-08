«Он просто невероятен». Яя Туре — о полузащитнике «Арсенала» Томасе Парти

Бывший ивуарийский футболист «Манчестер Сити» Яя Туре оценил выступления полузащитника лондонского «Арсенала» Томаса Парти, назвав его невероятным и великолепным игроком.

«О, да, он великолепен, за ним по-настоящему приятно наблюдать. Если быть честным, я думаю, что я бы ходил на каждый матч «Арсенала» сейчас только, чтобы увидеть его. Он просто невероятен», — приводит слова Туре talkSPORT.

29-летний ганский полузащитник «Арсенала» Томас Парти сыграл за «канониров» 26 матчей в текущем сезоне во всех турнирах, отметившись в них тремя забитыми мячами. Опорный хавбек защищает цвета клуба из северного Лондона с 2020 года. В текущем розыгрыше АПЛ «Арсенал» возглавляет турнирную таблицу с 63 набранными очками после 26 сыгранных матчей.

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