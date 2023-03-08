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Тьерри Анри рассказал, что общего у форварда «Челси» Кая Хаверца с Робином ван Перси

Тьерри Анри рассказал, что общего у форварда «Челси» Кая Хаверца с Робином ван Перси
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Бывший нападающий «Арсенала» Тьерри Анри поделился мнением о форварде «Челси» Кае Хаверце, сравнив его с другим экс-игроком «канониров» — Робином ван Перси.

«Я думаю, что он был хорош в первом голе «Челси» в ворота «Боруссии». Можно было видеть, как он очень хорошо держал мяч. Иногда он немного напоминает мне ван Перси, особенно своим стилем контроля мяча. Робин очень хорошо играл левой ногой, его касания всегда были безупречным, и он старался вести за собой игроков.

Вот почему Хаверц выходит на поле на позиции «девятки» — потому что он может принять мяч стоя спиной к воротам и легко держать его. Теперь ему нужно убедиться, что он сможет реализовать это умение в большее количество голов, потому что благодаря своему навыку партнёры могут легко отыграться через него», — приводит слова Анри Football.London.

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