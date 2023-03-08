Яя Туре: надеюсь, «Манчестер Сити» выиграет АПЛ, я болею за них

Бывший полузащитник «Манчестер Сити» Яя Туре высказался о чемпионской гонке в АПЛ в текущем сезоне, отметив лондонский «Арсенал», «Манчестер Юнайтед» и «Ливерпуль» и выразив надежду, что титул выиграют «горожане», так как ивуариец болеет за них.

«Сейчас в турнирной таблице всё очень напряжённо. «Манчестер Сити» играет очень хорошо и надеется, что «Арсенал» потеряет очки. Я думаю, они их потеряют. Сезон долгий, на них может сказаться давление. У «Манчестер Юнайтед» сейчас всё хорошо, «Ливерпуль» блестяще сыграл несколько дней назад, «Арсенал» фантастически хорош.

От команд, которые могут стать чемпионами, всегда веет удачей. Когда в команде всё хорошо, вы можете это увидеть по тому, как игроки празднуют голы и получают удовольствие друг от друга.

Гол «Арсенала» на последних секундах матча с «Борнмутом» не станет решающим в борьбе за чемпионство, так как до конца сезона ещё далеко. Я надеюсь, что «Ман Сити» выиграет титул, так как я болею за них», — приводит слова Туре talkSPORT.

Выходки пьяного Кайла Уолкера в баре