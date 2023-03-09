Прокуратура Швейцарии прекратила расследование дела о частном перелёте Инфантино в 2017-м

Генеральная прокуратура Швейцарии (OAG) прекратила расследование в отношении президента Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино по делу о перелёте на частном самолёте из Суринама в Швейцарию в 2017 году.
«ФИФА приветствует решение Генеральной прокуратуры Швейцарии (OAG), которая закрыла расследование против президента ФИФА Джанни Инфантино в связи с арендованным частным самолётом для перелёта из Суринама в Швейцарию в 2017 году.
Кроме того, OAG признала, что способ коммуникации в отношении этих поездок в то время был полностью оправдан. По решению OAG швейцарское государство берёт на себя все расходы, связанные с расследованием, а президент ФИФА также решил отказаться от любых требований о возмещении ущерба, отказавшись от любой потенциальной компенсации. С момента начала разбирательства президент ФИФА был полностью в распоряжении швейцарских властей и по-прежнему надеется, что судебная система признает, что нынешняя администрация ФИФА перевернула страницу в прошлом и теперь стала авторитетной и уважаемой организацией», — говорится в заявлении на официальном сайте ФИФА.
Президент ФИФА призвал защитить окружающую среду:
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