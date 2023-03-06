В футболе снова будут новые правила. Пострадает Эмилиано Мартинес

В следующие выходные в Лондоне пройдёт встреча Международного совета футбольных ассоциаций. Ожидается, что за круглым столом будут обсуждать чистое время матчей, новое правило офсайда и другие новшества, о которых раньше не говорили. Рассказываем, что может измениться в футболе с сезона-2023/2024.

Новые правила в футболе с сезона-2023/2024

Как пишет Marca, одно из правил, которое вступит со следующего сезона, – голы, забитые во время появления на поле запасных игроков, не будут отменяться.

Четвёртый судья будет обязан следить, чтобы на поле всегда находился игрок с капитанской повязкой. Нередко возникали ситуации, когда по ходу матча капитана меняли и он забывал передать повязку и садился с ней на скамейку запасных.

Празднование голов станет частью добавленного времени. Нельзя будет праздновать забитый мяч дольше минуты или полутора минут.

Есть правило, которое непременно коснётся Эмилиано Мартинеса. Вратарю нельзя будет отвлекать исполнителя пенальти. Например, тянуть время, касаться штанг, перекладины и сетки.

Эмилиано Мартинес Фото: Stephen McCarthy/Getty Images

Игрок обороняющейся команды, покинувший поле без разрешения судьи, считается находящимся на линии ворот или на боковой линии. Что касается атакующего игрока, то он может выйти или остаться за пределами поля, чтобы не принимать участие в активной фазе.

Если футболист выходит за линию ворот и включается в игру до её следующей остановки, то считается, что для определения офсайда он стоит на линии ворот.

Главными темами встречи, конечно же, станут разговоры о переходе к чистому времени матчей и правилу офсайда Арсена Венгера. Экс-главный тренер «Арсенала» и ныне директор ФИФА по развитию футбола предлагает изменение, благодаря которому нападающие получат преимущество над защитниками – положение «вне игры» будет фиксироваться по последней части тела форварда.

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