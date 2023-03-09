Защитник «Арсенала» Тирни привлёк внимание «Ньюкасла»

Защитник «Арсенала» и сборной Шотландии Киран Тирни привлёк внимание «Ньюкасла».

По информации 90min, главный тренер «Арсенала» Микель Артета хотел бы оставить Тирни в команде, но испанец признаёт, что с приходом Александра Зинченко игровое время шотландца сократилось. В такой ситуации Тирни может рассмотреть другие варианты продолжения карьеры, чтобы не лишиться места в сборной.

Положением игрока собирается воспользоваться «Ньюкасл». Эдди Хау считает, что позиция левого флангового защитника требует усиления, и клуб готов побороться за трансфер 25-летнего футболиста.

Тирни присоединился к «Арсеналу» в августе 2019 года, перейдя из «Селтика». В текущем сезоне английской Премьер-лиги Тирни провёл 17 матчей и не отметился результативными действиями.