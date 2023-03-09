Дьяков: на матче Россия — Ирак в Санкт-Петербурге будет аншлаг. Болельщики соскучились

Российский защитник Виталий Дьяков высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирака. По последней информации, игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.
«Здорово, что сборная России снова сыграет дома, несмотря на уровень соперника. Ирак — не самая сильная команда, но в нынешнее время любой международный матч — это положительная новость.
Как мне кажется, на матче в Санкт-Петербурге будет аншлаг. Болельщики соскучились — сборная давно не играла, тем более в России», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.
Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах. Российская команда не примет участия в отборочном цикле Евро-2024, а также пропустила розыгрыш Лиги наций и ЧМ-2022.
- 9 марта 2023
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