Дьяков: на матче Россия — Ирак в Санкт-Петербурге будет аншлаг. Болельщики соскучились

Российский защитник Виталий Дьяков высказался о предстоящем товарищеском матче сборных России и Ирака. По последней информации, игра состоится 26 марта в Санкт-Петербурге.

«Здорово, что сборная России снова сыграет дома, несмотря на уровень соперника. Ирак — не самая сильная команда, но в нынешнее время любой международный матч — это положительная новость.

Как мне кажется, на матче в Санкт-Петербурге будет аншлаг. Болельщики соскучились — сборная давно не играла, тем более в России», — сказал Дьяков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, сборная России отстранена от участия в официальных международных матчах. Российская команда не примет участия в отборочном цикле Евро-2024, а также пропустила розыгрыш Лиги наций и ЧМ-2022.