Дмитрий Кузнецов: здорово, что сыграем с Ираком — это шаг вперёд в отношении России
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Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил идею проведения товарищеских матчей с национальными командами Ирана и Ирака в конце марта.
«Здорово, что сыграем с Ираком — это шаг вперёд в отношении России. На матче не будет Fan ID, поэтому народ соберётся.
Мы уже организовываем товарищеские игры, пусть и не с европейскими командами. Иран и Ирак — это хорошие сборные для спарринга», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.
Ранее сообщалось о планах РФС провести два товарищеских матча со сборной Ирана в Тегеране 23 марта и национальной командой Ирака в Сочи 27 марта. Позже в РФС сообщили, что Россия планирует провести матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге.
Новость по темеВ РФС сообщили, что Россия планирует провести матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге
Давка перед матчем Таджикистан — Россия:
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