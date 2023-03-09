Дмитрий Кузнецов: здорово, что сыграем с Ираком — это шаг вперёд в отношении России

Бывший футболист ЦСКА Дмитрий Кузнецов оценил идею проведения товарищеских матчей с национальными командами Ирана и Ирака в конце марта.

«Здорово, что сыграем с Ираком — это шаг вперёд в отношении России. На матче не будет Fan ID, поэтому народ соберётся.

Мы уже организовываем товарищеские игры, пусть и не с европейскими командами. Иран и Ирак — это хорошие сборные для спарринга», — сказал Кузнецов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Алиной Вахтиной.

Ранее сообщалось о планах РФС провести два товарищеских матча со сборной Ирана в Тегеране 23 марта и национальной командой Ирака в Сочи 27 марта. Позже в РФС сообщили, что Россия планирует провести матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге.

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