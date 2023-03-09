В РФС сообщили, что Россия планирует провести матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге

В Российском Футбольном Союзе (РФС) сообщили, что национальная команда России планирует провести матч с Ираком 26 марта в Санкт-Петербурге.

«Предварительные договорённости по матчу достигнуты, игра планируется 26 марта в Петербурге. Хотим, чтобы сборная после долгого перерыва сыграла при своих болельщиках в максимально комфортных погодных условиях для этого времени года, чтобы их могло прийти как можно больше. Поэтому предложили иракской стороне провести матч на «Газпром Арене» в воскресенье», — сообщили «Чемпионату» в службе коммуникаций РФС.

Напомним, ранее в СМИ появилась информация о планах РФС провести два товарищеских матча: со сборной Ирана в Тегеране 23 марта и с национальной командой Ирака в Сочи 27 марта.

Давка перед матчем Таджикистан — Россия: