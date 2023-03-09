Рис Джеймс: в детстве я боготворил Дидье Дрогба. Хотел быть, как он, и забивать, как он
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Защитник лондонского «Челси» Рис Джеймс рассказал, что в детстве он играл на позиции нападающего и был поклонником форварда Дидье Дрогба, который в то время играл за синих.
«Когда я был маленьким, я играл на позиции нападающего и боготворил Дидье Дрогба. Он играл в моей команде, он играл на моей позиции, и поэтому я всегда равнялся на него. Я просто хотел быть похожим на него, забивать, как он, и праздновать, как он», — приводит слова Джеймса England Football.
Дрогба сыграл за «Челси» 381 матч, в которых смог отметиться 164 забитыми мячами и 86 результативными передачами. Ивуарийский нападающий четыре раза стал чемпионом Англии и один раз выиграл с лондонской командой Лигу чемпионов.
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