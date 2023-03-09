Андрей Соломатин: мне всё равно, соберётся ли аншлаг на матче Россия — Ирак в Петербурге

Бывший футболист ЦСКА Андрей Соломатин поделился мнением о важности проведения товарищеской встречи между сборной России и Ираком, а также прокомментировал решение перенести место проведения игры из Сочи в Санкт-Петербург.
«Если учитывать общую обстановку, то сейчас сборной России нужна любая игра. Надо посмотреть ребят, которые в будущем — когда вернёмся на международную арену — должны быть готовы.
Наверное, зрители должны прийти. Если честно, мне как-то всё равно, соберётся ли аншлаг в Петербурге», — сказал Соломатин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Айдаром Аляутдиновым.
Матч между сборными России и Ирака пройдёт 26 марта на «Газпром Арене». Перед этим, 23 марта, игроки Валерия Карпина проведут товарищескую встречу с Ираном, которая состоится в Тегеране.
- 9 марта 2023
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