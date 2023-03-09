Нигматуллин объяснил, почему считает логичным перенос матча России из Сочи в Петербург

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о переносе товарищеского матча между сборными России и Ирака из Сочи в Санкт-Петербург.

«Российские болельщики футбола уже соскучились по международным встречам. Здорово, что матч против Ирака пройдёт в нашей стране! Думаю, что в Санкт-Петербурге на этой игре соберётся побольше зрителей, чем в Сочи. В этом плане атмосфера будет более футбольной. Перенести матч в Санкт-Петербург — логичное решение», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.

Напомним, встреча между национальными командами России и Ирака состоится 26 марта, на стадионе «Газпром Арена». А 23 марта подопечные Валерия Карпина в рамках товарищеской встречи сыграют со сборной Ирана.