Нигматуллин объяснил, почему считает логичным перенос матча России из Сочи в Петербург

Бывший голкипер московского «Локомотива» Руслан Нигматуллин поделился мнением о переносе товарищеского матча между сборными России и Ирака из Сочи в Санкт-Петербург.
«Российские болельщики футбола уже соскучились по международным встречам. Здорово, что матч против Ирака пройдёт в нашей стране! Думаю, что в Санкт-Петербурге на этой игре соберётся побольше зрителей, чем в Сочи. В этом плане атмосфера будет более футбольной. Перенести матч в Санкт-Петербург — логичное решение», — сказал Нигматуллин в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Антоном Ивановым.
Напомним, встреча между национальными командами России и Ирака состоится 26 марта, на стадионе «Газпром Арена». А 23 марта подопечные Валерия Карпина в рамках товарищеской встречи сыграют со сборной Ирана.
- 9 марта 2023
-
21:20
-
21:19
-
21:18
-
21:08
-
21:00
-
20:59
-
20:57
-
20:51
-
20:50
-
20:33
-
20:30
-
20:15
-
20:07
-
20:01
-
20:00
-
20:00
-
20:00
-
19:36
-
19:30
-
19:30
-
19:29
-
19:22
-
19:10
-
19:09
-
19:07
-
18:43
-
18:38
-
18:36
-
18:33
-
18:25
-
18:23
-
18:11
-
18:05
-
18:05
-
17:59