«Манчестер Юнайтед» и «Бетис» огласили стартовые составы на матч Лиги Европы

Сегодня, 9 марта, состоится первый матч 1/8 финала Лиги Европы, в котором «Манчестер Юнайтед» примет испанский «Бетис». Встреча пройдёт на стадионе «Олд Траффорд». Стартовый свисток главного арбитра Даниэля Зиберта прозвучит в 23:00 мск.
Команды огласили стартовые составы на матч:
«Манчестер Юнайтед»: Давид де Хеа, Диогу Дало, Рафаэль Варан, Лисандро Мартинес, Люк Шоу, Каземиро, Фред, Бруну Фернандеш, Антони, Ваут Вегорст, Маркус Рашфорд.
«Бетис»: Клаудио Браво, Юссуф Сабали, Херман Песселья, Луис Фелипе, Абнер, Вильям Карвалью, Гвидо Родригес, Луис Энрике, Хоакин, Хуанми, Айосе Перес.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.
На стадии 1/16 финала «красные дьяволы» в двухматчевом противостоянии одержали верх над «Барселоной» (4:3 по сумме двух игр). «Бетис» на групповом этапе турнира стал победителем группы С и напрямую вышел в 1/8 финала. В квартете они смогли опередить такие команды, как «Рома», «Лудогорец» и «ХИК».
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