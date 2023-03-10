Аллегри подтвердил отстранение Погба из-за опоздания игрока на собрание «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба исключён из состава «Ювентуса» из-за опоздания.

«Я могу подтвердить, что Погба опоздал на предматчевое командное собрание перед матчем с «Фрайбургом», поэтому его нет в списке на игру Лиги Европы. Это вопрос уважения к команде», – приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».

Французский футболист итальянского клуба не попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом»

Поль Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. 1 марта Погба впервые за 280 дней принял участие в официальном матче. С момента возвращения до матча с «Торино» он не провёл ни одной минуты из-за различных травм.

Погба станцевал с травмированным коленом: