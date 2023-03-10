Аллегри подтвердил отстранение Погба из-за опоздания игрока на собрание «Ювентуса»

Полузащитник «Ювентуса» Поль Погба исключён из состава «Ювентуса» из-за опоздания.
«Я могу подтвердить, что Погба опоздал на предматчевое командное собрание перед матчем с «Фрайбургом», поэтому его нет в списке на игру Лиги Европы. Это вопрос уважения к команде», – приводит слова Аллегри журналист Фабрицио Романо в своём «твиттере».
Французский футболист итальянского клуба не попал в заявку команды на первый матч 1/8 финала Лиги Европы с «Фрайбургом»
Поль Погба вернулся в «Ювентус» летом 2022 года, перейдя из «Манчестер Юнайтед» на правах свободного агента. 1 марта Погба впервые за 280 дней принял участие в официальном матче. С момента возвращения до матча с «Торино» он не провёл ни одной минуты из-за различных травм.
Погба станцевал с травмированным коленом:
- 10 марта 2023
-
07:56
-
07:12
-
06:50
-
04:56
-
04:40
-
04:24
-
03:51
-
03:49
-
03:20
-
03:02
-
02:58
-
02:38
-
02:37
-
02:35
-
02:16
-
01:55
-
01:50
-
01:21
-
00:57
-
00:53
-
00:53
-
00:52
-
00:47
-
00:42
-
00:29
-
00:28
-
00:19
-
00:18
-
00:18
-
00:12
-
00:06
- 9 марта 2023
-
23:56
-
23:34
-
23:30
-
23:19