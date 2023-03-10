Агент: при желании Галицкий отпустит Сперцяна бесплатно. Он заслужил предложение из Европы

Футбольный агент Алексей Сафонов высказался о возможном переезде в Европу полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна. По мнению агента, президент «быков» Сергей Галицкий должен отпустить воспитанника клуба за границу при наличии хорошего предложения.

«15 млн — сумма отступных? Это всё приблизительно, данная сумма не является панацеей. Были случаи, когда клубы отпускали и за меньшие деньги, чем те, что прописаны в контрактах футболистов. Не сомневаюсь, что при наличии хорошего предложения Галицкий отпустит Сперцяна в Европу. Эдик сейчас ведёт себя очень адекватно, отдаёт всего себя клубу, помогает. Уверен, Галицкий это ценит.

Сергей — хозяин «Краснодара», если захочет, то вообще может бесплатно отпустить Сперцяна, всё очень индивидуально. Сейчас Сперцян – самый сильный игрок текущего сезона, как и Уткин из «Ростова». Своей игрой Сперцян точно заслужил предложение из Европы», — приводит слова Сафонова «РБ Спорт».