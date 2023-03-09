Роман Орещук: Галицкий никуда не отпустит Сперцяна ни в этом, ни в следующем году
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Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился собственной информацией насчёт возможного будущего полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна.
«Я готов обсуждать только конкретику по какому-либо игроку. Сплетни гонять не очень хочется. У меня есть другая информация. Галицкий никуда не отпустит Сперцяна ни в этом, ни в следующем году», — приводит слова Орещука «РБ Спорт».
Ранее сообщалось, что в контракте Сперцяна указана сумма отступных € 15 млн. Сам Сперцян в начале марта в интервью сообщал, что он не обращает внимания на слухи о его переходе и сосредоточен на игре за краснодарский клуб.
В нынешнем розыгрыше РПЛ Сперцян в 17 матчах отметился девятью голами и семью голевыми передачами.
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