«Ференцварош» оказался хорошим соперником». Алонсо — о матче «Байера» с командой Черчесова

Главный тренер леверкузенского «Байера» Хаби Алонсо прокомментировал победу в первом матче 1/8 финала Лиги Европы с венгерским «Ференцварошем» (2:0), который возглавляет российский специалист Станислав Черчесов.

«Игра была напряжённой и очень близкой. Как и ожидалось, «Ференцварош» оказался хорошим соперником. Они очень хорошо играли в обороне, у нас было не так много свободного пространства, нам пришлось набраться терпения. Это было не впечатляющее выступление, но хорошее. Мы контролировали игру, и на самом деле у нас не было никаких проблем. Может быть, мы всё ещё чего-то не понимаем, но счёт 2:0 — хороший результат», — приводит слова Алонсо пресс-служба «Байера».

Ответный матч «Ференцвароша» и «Байера» пройдёт 16 марта в Венгрии.