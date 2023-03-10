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Главный тренер «ПСЖ» назвал причины поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» назвал причины поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов
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Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье объяснил причины, по которым его команда не смогла навязать конкуренцию мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов и проиграла в обоих матчах противостояния, вылетев из розыгрыша турнира.

«Мы были очень разочарованы. Игроки очень устали. Отставка? Нет, но у нас есть это разочарование, у нас было много ожиданий. Каждый год только одна команда выигрывает Лигу чемпионов. Теперь мы должны сконцентрироваться на победе в чемпионате Франции.

В двухматчевом противостоянии у нас были большие потери. Мбаппе не вышел в старте в первой игре, Хакими быстро уставал. В ответном матче у нас из-за серьёзных травм не было Неймара и Кимпембе. Мукиэле не смог набрать форму в этих двух играх. Мы приехали ослабленными», — приводит слова Галтье RMC Sport.

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