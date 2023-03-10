Главный тренер «ПСЖ» назвал причины поражения от «Баварии» в Лиге чемпионов

Главный тренер «ПСЖ» Кристоф Галтье объяснил причины, по которым его команда не смогла навязать конкуренцию мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов и проиграла в обоих матчах противостояния, вылетев из розыгрыша турнира.
«Мы были очень разочарованы. Игроки очень устали. Отставка? Нет, но у нас есть это разочарование, у нас было много ожиданий. Каждый год только одна команда выигрывает Лигу чемпионов. Теперь мы должны сконцентрироваться на победе в чемпионате Франции.
В двухматчевом противостоянии у нас были большие потери. Мбаппе не вышел в старте в первой игре, Хакими быстро уставал. В ответном матче у нас из-за серьёзных травм не было Неймара и Кимпембе. Мукиэле не смог набрать форму в этих двух играх. Мы приехали ослабленными», — приводит слова Галтье RMC Sport.
Как Килиан Мбаппе подшутил над главным тренером «ПСЖ»
- 10 марта 2023
-
15:40
-
15:38
-
15:35
-
15:26
-
15:25
-
15:11
-
15:10
-
15:10
-
15:03
-
15:00
-
14:54
-
14:20
-
14:17
-
14:16
-
14:15
-
14:07
-
14:07
-
13:51
-
13:45
-
13:39
-
13:34
-
13:34
-
13:33
-
13:30
-
13:28
-
13:15
-
13:10
-
13:06
-
12:59
-
12:55
-
12:49
-
12:45
-
12:30
-
12:30
-
12:22