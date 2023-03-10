Le Parisien: «ПСЖ» уволит главного тренера Галтье только в случае провала в Лиге 1

Руководство французского «ПСЖ» пойдёт на увольнение главного тренера команды Кристофа Галтье только в случае провала в чемпионате Франции. Об этом сообщает издание Le Parisien.
По информации источника, Галтье останется на своём посту после вылета от мюнхенской «Баварии» в 1/8 финала Лиги чемпионов. «ПСЖ» уволит французского специалиста, только если команда не сможет завоевать золотые медали Лиги 1 в текущем сезоне. В таком случае парижане расстанутся и с футбольным советником Луишем Кампушем.
«ПСЖ» возглавляет турнирную таблицу Лиги 1 после 26 сыгранных матчей, набрав в них 63 очка и опережая идущий вторым «Марсель» на восемь очков. Кристоф Галтье возглавил парижскую команду только перед началом текущего сезона.
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