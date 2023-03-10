Владимир Писарский: этот сбор национальной команды будет серьёзнее, чем предыдущий

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский, который попал в расширенный список национальной команды России на мартовский сбор, считает, что нынешний этап подготовки команды будет серьёзнее, чем предыдущий, когда команда Валерия Карпина сыграла с командами Таджикистана и Узбекистана с одинаковым счётом 0:0.
«Думаю, сбор будет серьёзнее. Тем более после двух игр со счётом 0:0. Тут и соперник будет выше уровнем.
Сергей Корниленко считает, что я вхожу в топ-3 российских форвардов? Приятно, конечно, что я попал в топ-3 по мнению Сергея Александровича, но надо будет отталкиваться от решения главного тренера сборной. Свою задачу я знаю. Если попаду, буду работать на максимум и постараюсь помочь сборной», — приводит слова Писарского Metaratings.
Форвард принял участие в матче с Таджикистаном, а во встрече с узбекской сборной остался в запасе. 23 марта россияне сыграют с Ираном в Тегеране, а 26-го – примут в Санкт-Петербурге сборную Ирана.
- 10 марта 2023
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