Писарский рассказал о первой встрече с Фроловым после перепалки в СМИ по поводу зарплат

Нападающий «Крыльев Советов» Владимир Писарский рассказал, как прошла первая встреча с партнёром по команде Евгением Фроловым после перепалки футболистов в СМИ. Напомним, изначально Писарский сказал, что футболисты получают заслуженные зарплаты. Фролов дал ответный комментарий в прессе, посоветовав Писарскому попробовать пожить жизнью обычного учителя, шахтёра или работника завода.

«Обсудили ли мы этот вопрос с Фроловым лично? Мы увиделись, встреча была без слов. Друг на друга посмотрели, улыбнулись, обнялись – всё нормально, никаких стычек и обид. Он, наверное, меня понял после того, как я дал ответ. Я тоже понял, что он хотел донести», — приводит слова Владимира Писарского «РБ Спорт».

Напомним, накануне Писарский дал ещё один комментарий, в котором признал, что учителя, врачи и шахтёры получают несправедливо маленькие зарплаты. Но Владимир в очередной раз подчеркнул, что считает оклады футболистов заслуженными.