Видео: Нобоа дважды попал в штангу в игре с «Оренбургом»

Сегодня, 10 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Сочи» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.
Полузащитник «барсов» Кристиан Нобоа дважды попал в штангу в матче с командой Марцела Лички.
На 18-й минуте хозяева могли отличиться. Кристиан Нобоа обработал мяч рядом со штрафной и по недостижимой траектории пробил в ближний угол, но каркас ворот спас гостей.
В добавленное ко второму тайму время Нобоа второй раз за матч попал в штангу. Кристиан от линии штрафной резко пробил, попав при этом в «домик» кому-то из защитников, и мяч от внешней стороны штанги срикошетил к краю штрафной. Там Жоаозиньо подобрал мяч, прошёл чуть ближе к воротам и прострелил на Никиту Бурмистрова, который в борьбе с Владимиром Полуяхтовым не смог пробить от линии вратарской — мяч буквально застрял в ногах соперника, и в итоге Сысуев его выцарапал себе.
- 10 марта 2023
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