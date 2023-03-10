Видео: Нобоа дважды попал в штангу в игре с «Оренбургом»

Сегодня, 10 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Сочи» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.

Полузащитник «барсов» Кристиан Нобоа дважды попал в штангу в матче с командой Марцела Лички.

На 18-й минуте хозяева могли отличиться. Кристиан Нобоа обработал мяч рядом со штрафной и по недостижимой траектории пробил в ближний угол, но каркас ворот спас гостей.

В добавленное ко второму тайму время Нобоа второй раз за матч попал в штангу. Кристиан от линии штрафной резко пробил, попав при этом в «домик» кому-то из защитников, и мяч от внешней стороны штанги срикошетил к краю штрафной. Там Жоаозиньо подобрал мяч, прошёл чуть ближе к воротам и прострелил на Никиту Бурмистрова, который в борьбе с Владимиром Полуяхтовым не смог пробить от линии вратарской — мяч буквально застрял в ногах соперника, и в итоге Сысуев его выцарапал себе.