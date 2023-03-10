Видеообзор разгромной победы «Оренбурга» в гостевом матче с «Сочи»

Сегодня, 10 марта, в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встречались «Сочи» и «Оренбург». Команды играли на стадионе «Фишт» в Сочи. Противостояние завершилось со счётом 4:0 в пользу гостей.
Гости открыли счёт в конце первого тайма. Голом отметился Кирилл Капленко. Слева в штрафную «Сочи» прошёл навес, защита выбила мяч, но на подбор успел Капленко, который ударом с полулёта вонзил мяч под правую штангу.
Подопечные Марцела Лички укрепили преимущество на 50-й минуте. Оренбуржцы заработали штрафной, Иван Башич навесил, а Матиас Перес опередил Кристиана Нобоа и вколотил под перекладину. Этот гол стал дебютным для аргентинского защитника.
Затем команда из Оренбурга в очередной раз забила, сделав счёт 3:0. На 68-й минуте Иван Башич получил пас от Лукаса Веры, сместился к центру и аккуратно покатил мяч в самый угол, доведя цифры на табло до разгромных.
Оренбуржцы на 75-й минуте забили четвёртый гол, сделав счёт 4:0. Гости снова убежали в контратаку, защитники «Сочи» в подкатах дважды мешали пробить нападающему, но мяч дошёл до Юрия Ковалёва, который без помех расстрелял Сослана Джанаева.
«Чемпионат» провёл текстовую онлайн-трансляцию встречи.
После этой встречи сочинцы опустились на восьмое место, а оренбуржцы поднялись на седьмое. В активе обеих команд по 28 очков, оданко «барсы» из-за двух поражений в матчах высшего российского дивизиона находятся ниже в турнирной таблице.
- 10 марта 2023
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:12
-
21:10
-
21:08
-
21:02
-
20:55
-
20:53
-
20:50
-
20:49
-
20:43
-
20:35
-
20:32
-
20:30
-
20:27
-
20:20
-
20:10
-
20:10
-
20:09
-
19:58
-
19:50
-
19:46
-
19:37
-
19:31
-
19:28
-
19:18
-
19:14
-
19:13
-
19:13
-
19:10
-
18:55