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Лахиялов: выбор Тикнизяна в пользу Армении понятен, он надеется, что его заметят в Европе

Лахиялов: выбор Тикнизяна в пользу Армении понятен, он надеется, что его заметят в Европе
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Бывший игрок «Анжи», а ныне президент «Легиона» Шамиль Лахиялов оценил выбор защитника «Локомотива» Наира Тикнизяна в пользу сборной Армении. Ранее игрок представлял юношескую и молодёжные сборные России.

«В принципе, выбор Тикнизяна понятен. Парень хочет играть на международном уровне, а в связи с отстранением российских клубов от еврокубков такой возможности у него и у «Локомотива» в ближайшее время не будет. Вот парень и решил попробовать себя хотя бы на уровне сборной и показать себя в надежде на то, что его заметит кто-то из сильных зарубежных чемпионатов и пригласит туда. Я думаю, каждый футболист мечтает играть в топовых европейских клубах и еврокубках. Поэтому выбор Тикнизяна очевиден. И предъявлять здесь претензии к футболисту, я думаю, не стоит. Всё-таки спортивная карьера не такая долгая, а Тикнизян уже не самый молодой футболист», — приводит слова Лахиялова «Евро-Футбол.Ру».

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