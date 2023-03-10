Ширер и Райт отказались участвовать в программе BBC после отстранения Линекера

Бывший английский нападающий Алан Ширер и экс-форвард Иан Райт отказались участвовать в программе BBC после отстранения бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера. Об этом сообщили игроки на своих страницах в социальных сетях. Также Алекс Скотт заявил, что не будет вести программу.

«Все знают, что для меня значит наша программа, но я сказал руководству телеканала, что завтра не смогу принять участия в программе. Это называется солидарность», – написал Райт на своей странице в социальной сети.

Ранее Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Причиной стало стремление министров запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам. Он назвал их действие жестокой политикой, направленной против наиболее уязвимых людей.

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