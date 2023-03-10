Бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера отстранили от работы ведущим главного футбольного шоу BBC. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.

Это произошло из-за скандала, который разгорелся после его высказывания. Футболист критиковал новую политику правительства в отношении предоставления убежища иностранцам.

Ранее Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Причиной стало стремление министров запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам. Игрок заявил, что Великобритания принимает гораздо меньше беженцев, чем другие крупные европейские страны. Он назвал это жестокой политикой, направленной против наиболее уязвимых людей.

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