Линекера отстранили от работы ведущим главного футбольного шоу BBC
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Бывшего нападающего сборной Англии Гари Линекера отстранили от работы ведущим главного футбольного шоу BBC. Об этом сообщила пресс-служба телеканала.
Это произошло из-за скандала, который разгорелся после его высказывания. Футболист критиковал новую политику правительства в отношении предоставления убежища иностранцам.
Ранее Линекер сравнил иммиграционную политику Британии с Германией эпохи нацизма. Причиной стало стремление министров запретить ходатайства о предоставлении убежища всем нелегальным иммигрантам. Игрок заявил, что Великобритания принимает гораздо меньше беженцев, чем другие крупные европейские страны. Он назвал это жестокой политикой, направленной против наиболее уязвимых людей.
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