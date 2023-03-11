Салихова: Смородская — это Мостовой в юбке. Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка

Зарема Салихова, супруга бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна, отреагировала на слова экс-президента «Локомотива» Ольги Смородской, которая назвала Салихову эскортницей.

«Смородская – это Мостовой в юбке. Какие завихрения у них в мозгах, то и на языке. Она постоянно лепит невпопад. Например, «Спартак» обвиняла в расизме за то, что команда не вставала на колено в Лиге Европы.

Женщина-огонь, вернее, спиртовая горелка. Разберусь с Газизовым в судах, потом она ответит за, как бы выразиться доходчиво по-русски, брехунство», – цитирует Салихову Metaratings.

Смородская заявила, что Салихова в жизни не занимала никакой должности, а её должность — рожать детей.

Федун не стал отвечать на вопрос, почему решил продать «Спартак»: