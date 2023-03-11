23-летний форвард «Лилля» Дэвид побил рекорд Азара по голам за клуб в XXI веке
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Канадский нападающий французского «Лилля» Джонатан Дэвид установил новый рекорд по количеству забитых голов за клуб в XXI веке.
23-летний форвард отметился хет-триком в матче 27-го тура французской Лиги 1 с «Лионом», записав на свой счёт 51-й, 52-й и 53-й голы за «Лилль» соответственно. 53 забитых мяча за «Лилль» — лучший результат для игроков клуба в XXI веке. До этого лучшим бомбардиром команды в 21-м столетии был нынешний нападающий мадридского «Реала» Эден Азар, выступавший за «Лилль» с 2008 по 2012 год.
Джонатан Дэвид выступает за «Лилль» с 2020 года. В текущем сезоне на счету канадского нападающего 21 забитый мяч и четыре результативные передачи в 29 матчах Лиги 1 и Кубка Франции.
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