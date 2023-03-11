«Лилль» и «Лион» сыграли вничью. Джонатан Дэвид оформил хет-трик, Ляказетт — дубль

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Лилль» принимал «Лион». Команды встречались на стадионе «Пьер-Моруа». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Бастьена зафиксировал ничью – 3:3.

В первом тайме хозяева имели территориальное преимущество, но счёт открыть не сумели. В начале второй половины встречи канадский форвард Джонатан Дэвид поразил ворота лионцев. На 61-й минуте он оформил дубль, укрепив преимущество своей команды, но уже спустя три минуты Брэдли Баркола сократил отставание гостей. Вскоре Дэвид забил свой третий мяч в игре, реализовав пенальти. «Доги» не сумели сохранить преимущество в два мяча: в оставшееся время их ворота дважды поразил Александр Ляказетт, принеся своей команде ничью – 3:3.

«Лилль» набрал 46 очков и расположился на шестой позиции в турнирной таблице, «Лион» (40) – на восьмом месте.