«Лилль» и «Лион» сыграли вничью. Джонатан Дэвид оформил хет-трик, Ляказетт — дубль

Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Лилль» принимал «Лион». Команды встречались на стадионе «Пьер-Моруа». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Бастьена зафиксировал ничью – 3:3.
В первом тайме хозяева имели территориальное преимущество, но счёт открыть не сумели. В начале второй половины встречи канадский форвард Джонатан Дэвид поразил ворота лионцев. На 61-й минуте он оформил дубль, укрепив преимущество своей команды, но уже спустя три минуты Брэдли Баркола сократил отставание гостей. Вскоре Дэвид забил свой третий мяч в игре, реализовав пенальти. «Доги» не сумели сохранить преимущество в два мяча: в оставшееся время их ворота дважды поразил Александр Ляказетт, принеся своей команде ничью – 3:3.
«Лилль» набрал 46 очков и расположился на шестой позиции в турнирной таблице, «Лион» (40) – на восьмом месте.
- 11 марта 2023
-
02:22
-
02:13
-
00:56
-
00:56
-
00:44
-
00:35
-
00:31
-
00:20
-
00:14
-
00:12
- 10 марта 2023
-
23:58
-
23:57
-
23:56
-
23:48
-
23:41
-
23:41
-
23:19
-
23:04
-
22:59
-
22:54
-
22:46
-
22:39
-
22:27
-
22:22
-
22:18
-
22:04
-
22:01
-
22:00
-
21:40
-
21:36
-
21:33
-
21:26
-
21:25
-
21:24
-
21:12