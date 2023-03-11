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«Лилль» и «Лион» сыграли вничью. Джонатан Дэвид оформил хет-трик, Ляказетт — дубль

«Лилль» и «Лион» сыграли вничью. Джонатан Дэвид оформил хет-трик, Ляказетт — дубль
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Завершился матч 27-го тура французской Лиги 1, в котором «Лилль» принимал «Лион». Команды встречались на стадионе «Пьер-Моруа». Финальный свисток главного арбитра Бенуа Бастьена зафиксировал ничью – 3:3.

В первом тайме хозяева имели территориальное преимущество, но счёт открыть не сумели. В начале второй половины встречи канадский форвард Джонатан Дэвид поразил ворота лионцев. На 61-й минуте он оформил дубль, укрепив преимущество своей команды, но уже спустя три минуты Брэдли Баркола сократил отставание гостей. Вскоре Дэвид забил свой третий мяч в игре, реализовав пенальти. «Доги» не сумели сохранить преимущество в два мяча: в оставшееся время их ворота дважды поразил Александр Ляказетт, принеся своей команде ничью – 3:3.

«Лилль» набрал 46 очков и расположился на шестой позиции в турнирной таблице, «Лион» (40) – на восьмом месте.

Франция - Лига 1. 27-й тур
10 марта 2023, пятница. 23:00 МСК
Лилль
Лилль
Окончен
3 : 3
Лион
Лион
1:0 Дэвид – 46'   2:0 Дэвид – 61'   2:1 Баркола – 64'   3:1 Дэвид – 79'   3:2 Ляказетт – 83'   3:3 Ляказетт – 89'
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