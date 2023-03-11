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Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера установил рекорд клуба по передачам за сезон РПЛ

Полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера установил рекорд клуба по передачам за сезон РПЛ
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Аргентинский полузащитник «Оренбурга» Лукас Вера отметился результативной передачей в матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги текущего сезона с «Сочи» (4:0), записав тем самым на свой счёт пятый голевой пас. Данное статистическое достижение позволило аргентинцу побить рекорд уральской команды по количеству результативных передач за один сезон РПЛ, который ранее равнялся четырём. Об этом сообщает статистический портал Opta Sports.

25-летний Лукас Вера перешёл в «Оренбург» перед началом текущего сезона из аргентинского «Лануса». Полузащитник сыграл за российский клуб 17 матчей в РПЛ, в которых отметился одним забитым мячом и пятью голевыми передачами. Также аргентинец провёл три встречи в рамках Кубка России, но не смог в них отметиться результативными действиями.

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