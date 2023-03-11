Сычёв — о своём будущем: хочется помогать родному клубу
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Бывший нападающий «Локомотива» Дмитрий Сычёв, отвечая на вопрос о своих планах на будущее, заявил, что хотел бы помогать родному клубу, так как имеет менеджерское образование ФИФА.
«Что с моим будущим? Жду приглашений. У меня менеджерское образование ФИФА. Хочется помогать родному клубу. Если нет — буду заниматься другими вещами», — приводит слова Сычёва Sport24.
Сычёв завершил профессиональную игровую карьеру в 2015 году. Большинство своих матчей российский нападающий сыграл за московский «Локомотив». Сычёв провёл за железнодорожников 267 встреч, в которых смог отметиться 92 забитыми мячами и 38 результативными передачами. В 2004 году форвард помог «Локомотиву» завоевать золото чемпионата России.
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