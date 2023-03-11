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«Ахмат» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск

«Ахмат» — «Локомотив»: текстовая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30 мск
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В матче 19-го тура Российской Премьер-Лиги встретятся грозненский «Ахмат» и московский «Локомотив». Команды будут играть на стадионе «Ахмат-Арена» в Грозном. Матч обслужит бригада арбитров во главе с Павлом Кукуяном (Сочи). Начало игры — в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи.

В первом круге нынешнего сезона чемпионата России «Ахмат» на выезде обыграл «Локомотив» со счётом 2:1. В составе гостей отличились Мохамед Конате и Лечи Садулаев. У «Локомотива» голом с пенальти отметился Антон Миранчук.

«Ахмат» занимает шестое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2022/2023. Команда набрала 29 очков после 18 матчей. «Локомотив» находится на 13-й строчке, заработав 16 очков. Турнирную таблицу возглавляет санкт-петербургский «Зенит». У команды Сергея Семака 42 очка.

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