Источник: форвард «Динамо» Смолов пропустит матч 19-го тура РПЛ с «Краснодаром»
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Нападающий «Динамо» Фёдор Смолов пропустит матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги с «Краснодаром». Футболист не поехал с командой на выезд по причине мелкого мышечного повреждения. Об этом сообщил «РБ Спорт».
Отмечается, что Фёдор Смолов остался в Москве и будет готовиться к ближайшим играм.
Матч 19-го тура Российской Премьер-Лиги «Краснодар» — «Динамо» состоится сегодня, 11 марта. Команды будут играть на стадионе ФК «Краснодар» в Краснодаре. Начало игры — в 19:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча.
«Динамо» занимает четвёртое место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги. Команда набрала 32 очка после 18 матчей. «Краснодар» (26) располагается на девятой строчке. Лидирует «Зенит» (45).
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