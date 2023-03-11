«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги

Сегодня, 11 марта, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске состоялся матч 22-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местный «Акрон» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Финальный свисток Дмитрия Стрельцова зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.
Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: точным ударом отметился Владимир Азаров. На 27-й защитник «КАМАЗа» Артём Абрамов получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён с поля. Итоговый счёт в матче в его концовке установил Андрес Понсе.
«Акрон» набрал 26 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. В следующем туре тольяттинская команда встретится в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (14 марта). «КАМАЗ» с 32 очками остаётся на седьмой позиции. В следующем туре команду ждёт матч с «Рубином» (18 марта) дома.
- 11 марта 2023
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