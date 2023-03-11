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«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги

«Акрон» обыграл «КАМАЗ» в матче Первой лиги
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Сегодня, 11 марта, на стадионе «Кристалл» в Жигулёвске состоялся матч 22-го тура Мелбет Первой лиги. Играли местный «Акрон» и «КАМАЗ» из Набережных Челнов. Финальный свисток Дмитрия Стрельцова зафиксировал победу домашней команды со счётом 2:0.

Счёт в матче был открыт на 14-й минуте: точным ударом отметился Владимир Азаров. На 27-й защитник «КАМАЗа» Артём Абрамов получил две жёлтые карточки за минуту и был удалён с поля. Итоговый счёт в матче в его концовке установил Андрес Понсе.

«Акрон» набрал 26 очков и занимает в турнирной таблице 14-е место. В следующем туре тольяттинская команда встретится в домашнем матче Фонбет Кубка России с «Локомотивом» (14 марта). «КАМАЗ» с 32 очками остаётся на седьмой позиции. В следующем туре команду ждёт матч с «Рубином» (18 марта) дома.

Россия - Мелбет Первая лига. 22-й тур
11 марта 2023, суббота. 15:00 МСК
Акрон
Тольятти
Окончен
2 : 0
КАМАЗ
Набережные Челны
1:0 Азаров – 14'   2:0 Понсе – 84'
Удаления: нет / Абрамов – 27'
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